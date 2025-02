Badania DNA ujawniły wszystko. Wiadomo, skąd pochodził Kuba Rozpruwacz

Russell Edwards to badacz, który potwierdził tożsamość Kuby Rozpruwacza jako Polaka – Aarona Koźmińskiego.

- Trudno opisać słowami radość, jaką poczułem, widząc 100-procentowe dopasowanie DNA – powiedział Edwards w wywiadzie dla "The Sun" opublikowanym 31 stycznia. - To przynosi zamknięcie i pewną formę sprawiedliwości dla potomków - dodał

Koźmiński, polski imigrant zmarły w 1919 r., był głównym podejrzanym w sprawie pięciu morderstw z 1888 r., jednak nigdy nie postawiono mu zarzutów. Jak to możliwe, że po ponad wieku Koźmiński ponownie łączony jest z tymi zbrodniami? Według badań opublikowanych w 2019 r. w "Journal of Forensic Sciences", DNA znalezione na szalu z miejsca zbrodni jednej z ofiar, Catherine Eddowes, pasuje do próbki DNA dostarczonej przez jednego z żyjących krewnych Koźmińskiego.