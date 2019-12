Kuba Rozpruwacz był Polakiem? Nowa poszlaka

Znaleziony w Australii list sprzed ponad stu lat uprawdopodabnia tezę, że słynnym londyńskim mordercą kobiet był Polski Żyd Aaron Kosminski - pisze brytyjski tabloid "Daily Mail".

Aaron Kośmiński (urodzony jako Aron Mordke Kozminski w Kłodawie) - pochodzący z Polski imigrant i golibroda - to jedna z osób już wcześniej typowanych jako sprawca brutalnych morderstw londyńskich kobiet z 1898 roku. Jego winy jednak nigdy nie udowodniono. W 1891 roku Kośmiński trafił do szpitala psychiatrycznego z podejrzeniem schizofrenii i spędził tam resztę życia. Jedną z rzeczy mającej świadczyć o niewinności mężczyzny było to, że miał on nie przejawiać skłonności do przemocy.