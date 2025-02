Jego psy zagryzły człowieka. Sąd podtrzymał wyrok

Do tragedii doszło w lipcu 2022 r. we wsi Skarbiciesz. Dwa psy zaatakowały jadącego na rowerze mężczyznę, który w wyniku pogryzienia wykrwawił się i zmarł. Sąd uznał, że Jerzy B. nie zapewnił odpowiednich zabezpieczeń, co umożliwiło psom ucieczkę z posesji.