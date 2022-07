Psy zagryzły 48-latka. Właściciel zwierząt z zarzutem

Rzeczniczka została również zapytana o to, skąd funkcjonariusze wiedzieli, że to właśnie akurat te psy zaatakowały 48-latka. - Mamy dowody, które wskazują, że to były te psy. Więcej szczegółów nie mogę udzielić. Oczywiście, będzie to jeszcze potwierdzane po sekcji zwłok pokrzywdzonego mężczyzny oraz psa, gdzie te ślady będą porównywane – wyjaśniła Kępka.