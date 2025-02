Orban rozpęta awanturę? Zaatakował UE po rozmowach

Viktor Orban odniósł się do oświadczenia szefowej unijnej dyplomacji ws. rozmów dotyczących Ukrainy. Stwierdził, że jest ono "smutnym świadectwem złego przywództwa w Brukseli". "Stanowisko Brukseli - wspieranie zabijania tak długo, jak to konieczne - jest moralnie i politycznie nie do przyjęcia" - napisał Orban".