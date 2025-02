"Czarny dzień". Europa reaguje po rozmowach Trumpa z Putinem

Amerykański senator Adam Schiff, cytowany przez Politico, ocenił, że rozmowa Trumpa z Putinem to "kapitulacja interesów Ukrainy i naszych, jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji". Schiff podkreślił, że "prezydent Trump zadzwonił do naszego wroga, zanim zadzwonił do naszego sojusznika".