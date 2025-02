"Polityczni ignoranci". Publiczne spięcie Nawrockiego z Sikorskim

Dyskusja między Sikorskim a Nawrockim wybuchła po doniesieniach "Gazety Wyborczej" o kosztownych podróżach służbowych prezesa IPN. Wydatki na delegacje, w tym do egzotycznych miejsc jak Hawaje, Australia czy Zimbabwe wyniosły blisko 800 tys. zł.

Do wizyty w tym ostatnim kraju publicznie nawiązał szef MSZ Radosław Sikorski. "Ponieważ Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej poprosiła mnie o złożenia wizyty w Zimbabwe jako Prezydencja chciałbym niniejszym zapytać prezesa Karola Nawrockiego jakie polskie sprawy można tam przy okazji załatwić" - napisał na portalu X szef MSZ.

"Ja już załatwiłem bardzo ważną sprawę - cmentarz dla polskich cywilów z IIWŚ. Posłucha Pan na miejscu, jakie wrażenie to zrobiło na lokalnej społeczności. Wracamy po swoich, budujemy powagę państwa polskiego" - bronił się Nawrocki.

Do zarzutów odniósł się też IPN, wskazując, że wielu spośród zadań składających się na realizację jego misji - takie jak otwarcie wystawy, odsłonięcie pomnika czy udział w panelu dyskusyjnym - nie sposób wykonać zdalnie i wymagają one obecności przedstawiciela IPN. "Dlaczego nie miałby nim być Prezes? Czy wykluczają to przepisy prawa lub praktyka podobnych instytucji? Naszym zdaniem wręcz przeciwnie" - czytamy w oświadczeniu.