Znów spięcie w rządzie Tuska. "Jak można tak mijać się z faktami?"

Na początku lutego ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050) poinformowała, że "tylnymi drzwiami" obcięto środki na społeczne budownictwo do zaledwie 618 mln zł. "To 4 razy mniej niż za rządów PiS w 2023 (...) Nie tędy droga" - podkreśliła we wpisie na platformie X.