Ksiądz zagrodził im drogę do posesji. "Bo nie chodzą do kościoła"

- Napisaliśmy petycję, że nie zgadzamy się na to i zbieraliśmy podpisy wśród ludzi - mówi opowiada serwisowi wyborcza.pl pan Bogusław, mieszkaniec domu. - Zamknięcie tej drogi to nie tylko nasz problem. To droga z Chełmca do Szczawna-Zdroju i odwrotnie. Tędy prowadzi niebieski szlak górski. Rocznie chodzi tu kilka tysięcy osób. Drogą przemieszczają się też mieszkańcy Konradowa i Szczawna-Zdroju - dodaje.