"Napawa obawami". Czarna wizja polskiego generała w kontekście Ukrainy

Gen. Pacek podkreślił, że rozmowa ze ściganym przez Międzynarodowy Trybunał Karny prezydentem Rosji " napawa obawami o przyszłe działania polityczne zarówno Rosji, jak i Stanów Zjednoczonych co do różnych wydarzeń, które mogą jeszcze mieć miejsce w Europie ".

- Dzieje się to wszystko bez udziału Ukrainy . Ukraina jest informowana, że jest rozmowa prezydenta Stanów Zjednoczonych z prezydentem Ukrainy, ale jednak nie bierze bezpośredniego udziału w tych wstępnych rozmowach i nie widać, żeby Ukraińcy mieli wpływ na warunki, jakie zostaną określone do zawarcia rozejmu , zamrożenia konfliktu czy przyszłości pokoju - powiedział Pacek w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

- Na naszych oczach nadrzędnego znaczenia nabierają interesy, a nie wartości - podsumował ekspert. Wskazał na brak perspektyw przyjęcia Ukrainy do NATO, co podważa wiarygodność sojuszu i USA.

Generał zwrócił uwagę na masową emigrację z Ukrainy, która stała się państwem 28-milionowym. - Odbudowa to są nie tylko budynki, infrastruktura, to można zrobić poprzez firmy innych państw. Problem polega na tym, że do tego wszystkiego muszą być ludzie - podkreślił gen. Pacek. Zaznaczył, że wiele zależy od konsolidacji Europy i perspektyw przystąpienia Ukrainy do UE.