Guru prawicy ostrzega PiS. Mówi o obaleniu Kaczyńskiego

Prof. Nowak wcześniej, w artykule w "Arcanach", krytykował Kaczyńskiego za błędy i zaniechania, które jego zdaniem umożliwiły powrót Donalda Tuska do władzy. Historyk podkreślał, że "gotowość do odejścia jest miarą dojrzałości". Wzywał do zmiany pokoleniowej w partii, aby mogła zdobyć szersze poparcie.