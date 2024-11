Pierwsze wystąpienie Nawrockiego. "Szpila" w kierunku Trzaskowskiego

Mimo, że w wystąpieniu Nawrockiego ani razu nie padło nazwisko Trzaskowskiego, to kandydat PiS na prezydenta ewidentnie nawiązywał do osoby prezydenta Warszawy.

- Zaufajcie mi: nie robiłem sobie selfie, gdy każdego dnia przez pięć lat jechałem tramwajem linii 12 z gdańskich Siedlec na Uniwersytet Gdański. To było moje normalne życie. Nie potrzebowałem sobie robić selfie - stwierdził Nawrocki, odnosząc się w tym samym do zwyczaju prezydenta Warszawy - Rafała Trzaskowskiego, który słynie z robienia selfie na oczach kamer w tramwajach.

Karol Nawrocki odniósł się też do decyzji Rafała Trzaskowskiego ws. krzyży w urzędach. Stolica jako pierwsze miasto w Polsce przyjęła zarządzenie w sprawie "standardów równego traktowania". Według nowych zaleceń krzyże zniknęły ze ścian urzędów.

- Dlatego dla ratowania dobrobytu ciężko pracujących Polaków, dla ratowaniu dobrobytu wszystkich was, wyjdę z kolejnymi inicjatywami ustawodawczymi, z których pierwszą będzie uwolnienie ciężko pracujących Polaków od podatku za wypracowane nadgodziny - zapowiedział.

- O naszej decyzji zdecydowały i osobiste zalety pana doktora, pana prezesa Nawrockiego. Ale zdecydowało także i to, że dzisiaj mamy stan szczególny. Mamy stan, który niestety można - mówię to z bólem - określić jako wewnętrzną wojnę. Wojnę polsko-polską. My tej wojny nie chcemy - uzasadnił decyzję prezes PiS Jarosław Kaczyński.