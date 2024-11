Karol Nawrocki kandydatem PiS. "Zaczynamy historię zwycięstwa"

- Daniel, synu, bardzo ci dziękuję, że jesteś dzisiaj z nami - Karol Nawrocki zwrócił się do swojego syna, który chwilę wcześniej krótko go przedstawił.

- Dzisiaj synu zaczynamy historię kolejnego zwycięstwa. Wierzę w to zwycięstwo - powiedział Nawrocki. - Powiem więcej: wierzę w Polskę i będę o nią walczył.

- Jestem gotowy do tego, żeby reprezentować wszystkich Polaków - powiedział Nawrocki.

Karol Nawrocki podkreślił swoje robotnicze pochodzenie oraz to, że jest zwykłym człowiekiem, który jeżdżąc tramwajem do pracy "nie potrzebował robić sobie selfie".

- Moja żona Marta jest dla mnie największym wsparciem. Siostra Nina robi najlepsze torty na świecie. I wspaniałe dzieci: Antek i Kasia - wyliczał swoich bliskich Karol Nawrocki. Pozdrowił również swoją mamę, która, jak powiedział, pewnie ogląda go przed telewizorem.

- Nie możemy się tych wartości wstydzić i ściągać krzyże w urzędach polskiej stolicy - powiedział Karol Nawrocki, nawiązując do decyzji Rafała Trzaskowskiego.

- Jestem jednym z was, chcę zostać waszym prezydentem, bo wiem i rozumiem, że trzeba bronić wartości. Chcę zostać waszym prezydentem, bo sam przez całe życie ciężko pracowałem i pracuję - mówił Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki odniósł się do zmiany władzy w 2023 r. i decyzji Polaków.

- Doszło do niebywałego chaosu w sferze funkcjonowania prawa - krytykował Nawrocki. Zwrócił się do członków rządu. - Polacy gubią się już w nowych komunikatach, kto jest, a kto być może nie jest sędzią - stwierdził.

- Stoczyłem w życiu wiele walk. Dziś idę z wami do tej najważniejszej walki w moim życiu: walki o Polskę - powiedział Karol Nawrocki.

- Do zobaczenia w polskich gminach, miastach, wsiach. Niech żyje Polska - zakończył Karol Nawrocki. Po jego przemówieniu uczestnicy konwencji odśpiewali hymn Polski.

Podczas Konwencji przedstawiciel Komitetu Obywatelskiego prof. Andrzej Nowak ogłosił, że Komitet rekomenduje Nawrockiego na obywatelskiego kandydata na prezydenta. Podkreślał, że tradycja obywatelska zobowiązuje do tego "żebyśmy w imię wolności i rozwoju RP zabierali głos niezależnie od tego, co dyktują autorytety medialne, co dyktują wylansowani w danym momencie przez media i stojące za nimi siły, politycy".