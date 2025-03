Paszyk mówił o mieszkaniach. Młodzieżówka Razem nie wytrzymała

- Tymczasem postuluje pan dwie rzeczy, które trochę temu zaprzeczają. Pierwszą rzeczą są kolejne pomysły na wielomilionowe, finansowane z budżetu państwa prezenty dla banków i developerów, czyli dopłaty do kredytów, a drugą rzeczą jest powołanie instytucji Rzecznika Praw Przedsiębiorców, który również za publiczne pieniądze broniłby już nie tylko małych i średnich przedsiębiorstw, ale też największych korporacji. Czy oznacza Pan, czy oznacza to, że dla Pana słowo deregulację oznacza zabieranie pracownikom i dawanie pieniędzy najbogatszym? - zapytał działacz.

- Myślę, że będę w stanie szybko kilka mitów, które są mi przypisywane obalić. Po pierwsze propozycje dotyczące dostępu do mieszkań proponuję z myślą o was, o waszych starszych koleżankach i kolegach - powiedział Paszyk. Następnie młodzieżówka partii Razem wybuchła śmiechem.

- Wielokrotnie powtarzane badania pokazują, że już ponad 50% młodych Polaków, Polek i Polaków w wieku 25-35 lat nie ma dostępu do własnego mieszkania, więc krytykując się nawzajem o to, jaką formę powinien program mieszkaniowy przyjąć, nie poprawimy tego stanu rzeczy - kontynował Paszyk niewzruszony reakcją młodzieży.

Odnosząc się do drugiej części pytania minister rozwoju i technologii podkreślił, że szanuję rolę, jaką wnoszą przedsiębiorcy. - Może pan nie podzielać tego, ale szanuję rolę, jaką mają polscy przedsiębiorcy w budowaniu polskiego PKB, w budowaniu polskiego budżetu państwa, z którego potem można realizować - mówił Paszyk.

- Też mi bliskie wielu momentach programy społeczne, programy socjalne. Im należy się też takie poczucie, że państwo, tak jak o ich odpowiedników w innych krajach, po prostu potrafi zadbać. Mają zaufanie do swojego państwa. To zaufanie między przedsiębiorcą a państwem zostało zaburzone przez ostatnie lata. Staram się to odbudować, dając możliwość właśnie i projekt ustawy, który poszerzy grono przedsiębiorców, którzy będą mogli korzystać z pomocy rzecznika przedsiębiorstw - dodał.