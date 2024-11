PSL ośmiesza Lewicę. Wiceminister dostał okrojone kompetencje. Ujawnili zarządzenie

Jak się okazało, publikacja dziennikarza Wirtualnej Polski przyspieszyła procedury w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Dzień po niej - 8 listopada - otrzymaliśmy informację, że Lewandowski otrzymał wreszcie kompetencje i zakres obowiązków. Potwierdziła to nam szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Stwierdziła w rozmowie z nami, że wiceminister Lewandowski otrzymał "to, co chciał". Na portalu X napisała do ministra Krzysztofa Paszyka: "Panie Ministrze, dziękujemy".