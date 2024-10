Koniec "Kredytu na start"? Wiemy, kiedy zapadną decyzję. "Klimat jest fatalny"

Rozmówca z resortu rozwoju i technologii mówi nam nieoficjalnie: - Proszę zauważyć, że Pełczyńska czy inni z Lewicy mówią wyłącznie o "kredycie zero". To wygodny wytrych i spin. My nie chcemy przecież wprowadzać kredytu zero, tego nie ma, "Kredyt na start" to inny program! Nie wykluczam więc, że koalicja się w tej sprawie dogada.