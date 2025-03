Karol Nawrocki. Gorsza wersja Mentzena? [OPINIA]

opinie Przedstawiamy różne punkty widzenia

Tekst powstał w ramach projektu WP Opinie. Przedstawiamy w nim zróżnicowane spojrzenia komentatorów i liderów opinii publicznej na kluczowe sprawy społeczne i polityczne.

Ucieczka do przodu Prawa i Sprawiedliwości, jaką miało być wystawienie w wyborach prezydenckich kandydata społecznego, czyli Karola Nawrockiego, okazała się błędem.

Szef IPN miał bardzo dobry start, sprawnie wykorzystał swoje sportowe zainteresowania do budowania wizerunku, szybko się uczył sztuki wypowiedzi i retoryki, a potem okazało się, że w wyborach nie wystarczy mieć poparcia jednej z najważniejszych partii, a do tego biegać, uśmiechać się, ale trzeba mieć jeszcze tę odrobinę charyzmy i dodatkowo, szczególnie, gdy rzeczywistość zmienia się tak dynamicznie, coś konkretnego do powiedzenia. Szczególnie, gdy zadają ci pytania i formułują opinie, które znajdują się w części prawicowego internetu, trzeba umieć znaleźć odpowiedzi, która nie zrazi jednej części elektoratu, a jednocześnie nie wpisze się w linie propagandy innych kandydatów, albo, co gorsza, Władimira Putina.

To zaś, trzeba to jasno powiedzieć, średnio Karolowi Nawrockiemu wychodzi. I być może właśnie dlatego kampania Karola Nawrockiego zaczęła ostatnio buksować, a on sam nie jest w stanie nawet zdobyć poparcia elektoratu PiS.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Kolarski komentuje kampanię. "Konflikt leży w interesie przeciwników"

Niewykorzystany wiatr w żagle prawicy

Jest to zaś tym bardziej zaskakujące, że emocje społeczne, zmiana polityczna w kolejnych państwach Europy (gdzie ostatnio zwyciężają raczej przedstawiciele prawicy czy nawet skrajnej prawicy), a także zwycięstwo Donalda Trumpa powinno dać nowy wiatr w żagle kandydatowi PiS. Tak się jednak nie stało, a wiatr zmian poczuł raczej kandydat Konfederacji, który o wiele sprawniej korzysta z trendów społecznych, jest w swoich opiniach (zostawiam na boku ich ocenę) bardziej spójny i szczery, a do tego głosi te poglądy od dawna. To on, niezależnie od tego, czy wejdzie do drugiej tury czy też nie, jest niewątpliwym zwycięzcą pierwszego etapu kampanii.

PiS - uważnie śledząc nastroje wyborcze - najwyraźniej doszedł do wniosku, że jeśli ma skorzystać ze zmiany nastrojów społecznych, to musi wystawić kogoś, kto - do pewnego stopnia - przypominać będzie Sławomira Mentzena. Kto będzie w stanie zagospodarować emocje narodowej części elektoratu, która skłania się ku Konfederacji. I to dlatego postawiono na pochodzącego ze środowisk kibicowskich, jasno deklarującego swoje przywiązanie do tradycji endeckiej, a także mocno eksponującego krytyczny stosunek do części środowisk ukraińskich Karola Nawrockiego.

On miał wywoływać emocje, budować poparcie wśród młodych wyborców i ostrożnie dystansować się od poprzedniej, niekoniecznie budzącej obecnie entuzjazm prawicowych wyborców linii Prawa i Sprawiedliwości. Kłopot polega tylko na tym, że w swoim przekazie, (wciąż jeszcze - na co zwracają uwagę nawet przychylni Nawrockiemu politycy PiS - drewnianym) prezes IPN poszedł tak bardzo w kierunku poglądów geopolitycznych czy historycznych Konfederacji, że w istocie trudno go od niej odróżnić.

Oryginał lepszy niż kopia

Ukraina, gdy pojawia się w wypowiedziach Karola Nawrockiego, to głównie jako "niewdzięczna", przeniknięta elementami banderowskimi, niezdolna do załatwienia kwestii Wołynia. A Ukraińcy, jako ci, którzy "sprawiają problemy w kolejkach do szpitali i do przychodni". - Jestem zdania, że Ukraińcom nie powinno się żyć w Polsce lepiej niż Polakom. Jestem Polakiem, mam obowiązki polskie – mówi Karol Nawrocki, odwołując się do Romana Dmowskiego. A takich wypowiedzi nie powstydziłby się nie tylko Sławomir Mentzen, ale i (choć dla niego byłyby one łagodne) Grzegorz Braun.

Ten język i model wysławiania - choć ewidentnie jest akceptowany przez sztab wyborczy, który śledzi wskaźniki emocji społecznych Polaków - nie tylko nie przynosi jednak politycznych zysków, ale szkodzi kandydatowi. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo oznacza on zerwanie z tym elementem politycznej tradycji PiS, który doceniany był także przez jego przeciwników, i który przyciągał do niego część z umiarkowanie konserwatywnych wyborców.

Tym elementem była geopolityczna linia Lecha Kaczyńskiego (kontynuowana długo przez Andrzeja Dudę), który od dawna ostrzegał przed Rosją, pracował nad umocnieniem relacji z Ukrainą (nawet jeśli czasem oznaczało to ustępstwa w kwestii rozliczenia zbrodni wołyńskiej) i mocno przypominał, że w najlepszym interesie Polski jest stać jednoznacznie po stronie Kijowa. Kaczyński - podobnie jak później Duda - wyraźnie odcinali się także od nacjonalistycznych poglądów i mocno wspierali integrację Ukraińców. I właśnie z tą linią zerwał Nawrocki, który w miejsce patriotyzmu państwowym postawił ponownie Dmowskiego.

To zaś dla części wyborców PiS, dla tych, którzy rzeczywiście przywiązani są do wizji Lecha Kaczyńskiego, jest nie do zaakceptowania, i to dlatego nie wskazują oni Nawrockiego jako swojego kandydata w badaniach sondażowych.

PiS mógłby oczywiście zignorować ich odpłynięcie, gdyby nie fakt, że w ich miejsce przypłynęli - na co liczono - wyborcy o poglądach bliższych Mentzenowi, Bosakowi (ten oczywiście nie startuje) czy jeszcze bardziej na prawo Braunowi. Tyle że tak się nie stało. Wyborcy rozczarowani polityką PiS i PO, nastawieni antyukraińsko (a przynajmniej zmęczeni przedłużającą się wojną i problemami społecznymi związanymi z uchodźcami i migracją z Ukrainy) uznali, że wiarygodniejszy w wyrażaniu ich emocji jest kandydat Konfederacji, która identyczne poglądy głosi od dawna, niż przysposobiony na szybko przez jedną z bardziej jednoznacznie pro-ukraińskich partii kandydat PiS.

Jeśli zaś chodzi o odwoływanie się do Dmowskiego, to także i w tej konkurencji bardziej wiarygodny jest Krzysztof Bosak czy Grzegorz Braun, niż kandydat wspierany przez partię, której liderzy wielokrotnie i na różne sposoby od tradycji endeckiej (i słusznie) się odcinali. Ludzie wolą oryginał, niż kopię, i to nie powinno zaskakiwać.

Brak wizji geopolitycznej

Wyraźnie nie radzi sobie także Nawrocki z tym, co miało być jego wielką szansą, a mianowicie z prezydenturą Donalda Trumpa. Intelektualne fikołki, jakie wykonuje, by z jednej strony pokazać, że Trump jest mu bliski, że to jego mistrz, a jednocześnie, by odciąć się od najgłupszych i najbardziej skandalicznych wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie brzmią niestety wiarygodnie, a on sam wyraźnie ucieka od takich tematów. Efekt? I w tej kwestii brzmi coraz mniej wiarygodnie, a do tego buduje wrażenie, że nie ma w wielu kwestiach zdania, a przynajmniej nie potrafi zająć jednoznacznego stanowiska, a do tego, że dostosowuje się do osób, które zadają mu pytania czy narzucają narracje.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja międzynarodowa, rozpadające się na naszych oczach dawne sojusze, wymagają też umiejętności reagowania na zmianę, mówienia o niej, ale i tego Karol Nawrocki nie umie. Gdy Donald Trump wchodzi w narrację Kremla, gdy retorycznie narusza fundamenty NATO i naszego bezpieczeństwa, warto wskazywać na możliwości nowych sojuszy, czy chwalić europejskich polityków, którzy dają - niewielką, ale realną nadzieję na to, że Unia Europejska będzie się zmieniać.

Macron i Mertz są takimi właśnie politykami, z którymi - niezależnie od wielu obaw, jakie w polskiej prawicy budzi współpraca Paryża i Berlina - można próbować budować alternatywne scenariusze na wypadek destabilizacji NATO. I choć od kandydata na prezydenta, który szczyci się swoimi kontaktami międzynarodowymi, można chyba wymagać dostrzeżenia takich możliwości, to Karol Nawrocki w swoich kolejnych wypowiedziach powtarza tylko antyniemieckie i antyeuropejskie kalki, rodem nawet nie z głównego nurtu PiS, ile z tego, co wniosła do niego Suwerenna Polska. I to robi jednak na tyle ostrożnie i łagodnie, by nie zrazić do siebie wyborców bardziej centrowych.

Efekt? Jego przekaz trafia do coraz mniejszej grupy wyborców, i rodzi coraz większe obawy w sztabie PiS w kwestii mijanki i wyprzedzenia Nawrockiego przez Mentzena. I nawet jeśli wciąż jest to mało prawdopodobne, to jeśli nic się w tej sprawie w sztabie Nawrockiego i na jego wiecach nie zmieni, możemy być za kilka tygodni poważnie zaskoczeni wynikami sondaży.

Tomasz P. Terlikowski dla Wirtualnej Polski