Sukces Zełenskiego. Podpisano dokument

Zełenski przybył do Wielkiej Brytanii po tym, jak fiaskiem zakończyły się piątkowe rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Spotkanie odbyło się ewidentnie w przyjaznej atmosferze. Keir Starmer, żegnając Zełenskiego, podszedł wraz z nim do kolumny samochodów i go uściskał.