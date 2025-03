"Nie myślcie sobie". Wymowne oświadczenie prezydenta

W trakcie uroczystości z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent Andrzej Duda oświadczył, że niepodległość Polski jest zagrożona przez tych, którzy chcą nią rządzić. Zwrócił się do obywateli, by wybierali polityków, którzy dbają o polskie interesy.

- Nie myślcie sobie, że nie ma tych, którym niewygodne jest istnienie wolnej, suwerennej, niepodległej Polski. Tych, którzy chcieliby władać tą ziemią. Którzy chcieliby na niej położyć swoją brudną łapę. Którzy chcieliby czerpać z niej zasobów i wysysać krew z naszego narodu, tak jak już to było wiele razy w naszej historii - mówił prezydent podczas stołecznych obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Andrzej Duda zasugerował, że opóźnienia w realizacji kluczowych inwestycji, takich jak budowa gazoportu w Świnoujściu, nie są przypadkowe. - Nie myślicie sobie, że kiedy ktoś spowalnia budowę gazoportu w Świnoujściu i buduje go przez osiem lat, a można go zbudować w dwa, to to jest przypadek - podkreślił, uderzając w rząd PO.

- Nie myślicie sobie, że kiedy ktoś zatrzymuje wielkie inwestycje potrzebne do tego, by umożliwiać przerzut żołnierzy sojuszniczych ze Stanów Zjednoczonych i z zachodu Europy do Polski na wypadek napaści, to to jest przypadek. To nigdy nie jest przypadek - grzmiał.

Duda zaznaczył, że Polska musi walczyć z cywilizacją śmierci, która zagraża tradycyjnym wartościom. - Każdego dnia walczy, by zatrzymać pochód cywilizacji śmierci, która chce zniszczyć rodzinę, zniszczyć człowieka - dodał.

Apel o wybór patriotycznych polityków

Prezydent zaapelował do Polaków o wybór polityków, którzy będą realizować polskie interesy. - Proszę, byście takich polityków wybierali. Mówię to, kończąc swoją prezydencką służbę, ale mówię to nie przechodząc na emeryturę - powiedział Duda. Zwracając się do obywateli, zadeklarował: - Jeżeli kiedyś jeszcze uznacie, że jestem Polsce potrzebny, to będę zawsze do waszej dyspozycji.

Podkreślił, że potrzebni są politycy pamiętający o bohaterach narodowych i kultywujący pamięć historyczną. Jak stwierdził, tacy właśnie politycy "są tutaj, oddając hołd i pamięć na Warszawskiej Łączce 1 marca i w innych miejscach w Polsce, kultywując pamięć historyczną i prawdziwe patriotyczne postawy". - Oni zawsze będą wiedzieli, co trzeba uczynić, by wolna Polska trwała. Oni zawsze będą wiedzieli gdzie są przyjaciele, a gdzie są wrogowie, także ci ukryci - przekonywał.