Atak agresywnego pacjenta na SOR. Dziewięć osób rannych

Sytuacja miała swój początek w nocy z czwartku na piątek. Wtedy policjanci zostali wezwani do mężczyzny, który znajdował się na jednej z legnickich ulic.

Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, ale mężczyzna na jej widok stał się agresywny. Zaczął kopać radiowóz, ignorował polecenia mundurowych i odmówił przyjęcia pomocy medycznej. W tej sytuacji funkcjonariusze użyli chwytów obezwładniających, a ratownicy przypięli go pasami w karetce. Agresywny pacjent nie zgodził się na badanie pod kątem obecności środków odurzających, więc pobrano mu krew do analizy.

Mężczyzna trafił do szpitala w Legnicy, gdzie medycy musieli go odpiąć z pasów, aby wykonać podstawowe badania. Wtedy po raz kolejny dała o sobie znać jego agresja. - Zaatakował personel medyczny, raniąc kilka osób i niszcząc część sprzętu medycznego - dodaje kom. Ekiert.

31-latek został przewieziony w asyście policji do szpitala psychiatrycznego, gdzie zostanie poddany obserwacji. - Po zakończeniu leczenia, mężczyzna usłyszy zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, zniszczenia mienia oraz spowodowania obrażeń ciała. Dodatkowo została zabezpieczono krew do dalszych badań laboratoryjnych, które wykażą czy znajdował się pod wpływem narkotyków. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności - informuje kom. Ekiert.