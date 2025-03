Sabotaż w Białym Domu. Ostra reakcja b. ambasadora

- To, co zrobili JD Vance i Donald Trump podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim było sabotażem własnych planów i interesów - powiedział Daniel Fried w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Fried przyznał, że do kryzysu przyczynił się także Zełenski, którego słowa wobec Vance'a były "niezbyt pomocne". Zaznaczył jednak, że głównym problemem pozostaje Putin. - Tak, Zełenski frustrował amerykańskich przywódców, ale tak naprawdę to nie on jest problemem. Problemem jest Putin - powiedział.

Podobne stanowisko zajął były przedstawiciel administracji Bidena, który również wyraził zaskoczenie działaniami Trumpa i Vance'a. - To też nie jest powód, by nagle zmieniać strony i stawać po stronie Putina. To było szokujące - powiedział rozmówca PAP. Zasugerował, że działania te mogły być celowe, by publicznie skrytykować Zełenskiego.