Odpowiedź na apel lidera. Partia Pracujących Kurdystanu ogłasza zawieszenie broni

Partia Pracujących Kurdystanu (PKK), znana z wieloletniego konfliktu z Turcją, ogłosiła zawieszenie broni. Jak podaje agencja Reutera, decyzja ta jest wynikiem apelu Abdullaha Ocalana, lidera PKK, który przebywa w tureckim więzieniu. Ocalan wezwał do samorozwiązania organizacji, co ma być krokiem w stronę pokoju i demokratycznego społeczeństwa.

PKK wyraziła nadzieję, że Ankara uwolni Ocalana, co umożliwi mu przewodzenie procesowi rozbrojenia. Grupa podkreśliła, że nie podejmie działań zbrojnych, chyba że zostanie zaatakowana. Warto przypomnieć, że PKK jest uznawana za organizację terrorystyczną przez Turcję, USA i UE, a konflikt z nią trwa od 1984 r., pochłaniając życie ok. 40 tys. osób.

W odpowiedzi na apel Ocalana, lider syryjskich Kurdów, Mazloum Abdi, pozytywnie ocenił wysiłki na rzecz pokoju, choć zaznaczył, że nie dotyczą one Syrii. Rząd w Ankarze postrzega syryjskich Kurdów jako zagrożenie, co skutkowało licznymi ofensywami tureckiej armii na tereny kontrolowane przez Syryjskie Siły Demokratyczne. Mimo to, zawieszenie broni PKK może być krokiem w stronę długotrwałego pokoju w regionie.