Musk oskarża Zełenskiego. "Zniszczył sam siebie"

Wpis Muska był odpowiedzią na post Thomasa Massie'ego , republikańskiego członka Izby Reprezentantów, który zasugerował, że prezydentura Zełenskiego może być zagrożona. " Czy to koniec prezydentury Zełenskiego? Podczepił się Bidena i 'głębokiego państwa'. Oni przegrali, a Zełenski nie radzi sobie dobrze w nowej sytuacji" - napisał Massie.

" Zełenski zniszczył sam siebie na oczach Amerykanów " - odpowiedział na to Musk.

Senator Lindsey Graham z Partii Republikańskiej pochwalił Trumpa za "mistrzowski przykład walki o USA". Wyraził również rozczarowanie, że planowana umowa o ukraińskich zasobach mineralnych nie doszła do skutku . Z kolei gubernator Florydy Ron DeSantis skrytykował Zełenskiego za brak szacunku wobec Trumpa, podkreślając, jak wiele pomocy USA udzieliły Ukrainie.

Przedstawiciele Partii Demokratycznej mieli odmienne zdanie. Skrytykowali Trumpa za jego postawę wobec Zełenskiego, oskarżając go o związki z Rosją. Ken Martin, szef Komitetu Krajowego Partii Demokratycznej, napisał, że Trump "sprzymierzył się nie z tymi barwami, co trzeba", dodając flagę Rosji do swojego wpisu.