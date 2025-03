USA porzucą Ukrainę? "Kwestia wartości jest dla nich drugorzędna"

Administracja prezydenta USA zarzuciła ukraińskiemu przywódcy, że nie jest wdzięczny za dotychczasową pomoc. - Zełenski może wrócić natychmiast do rozmów. Nie mogę na to pozwolić w tej chwili. Nie wyglądał na człowieka, który pragnie pokoju - mówił później Trump do dziennikarzy.