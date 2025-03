Biznesmen Trump narozrabiał. On mówi, koncerny zbrojeniowe tracą na wartości

Niewielkie tąpnięcie nastąpiło już w styczniu, kiedy prezydent Donald Trump zapowiedział rewizję dostaw pomocy zbrojeniowej do Ukrainy i jej wstrzymanie do czasu zakończenia kontroli. Eldorado skończyło się w połowie lutego, kiedy zapowiedział cięcie wydatków zbrojeniowych o 8 proc. w ciągu najbliższych pięciu lat , a potem zaproponował, aby Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska i Chiny obcięły wydatki zbrojeniowe o połowę.

W tej serii spadków wyjątkiem jest RTX, który zaliczył wzrost o 1 proc. Ten koncern jednak większość dochodów czerpie wciąż z rynku cywilnego, a produkcja w sektorze samolotów cywilnych wciąż rośnie. Dlatego też Boeing zaliczył jedynie nieco ponad procentowy spadek. Teraz spółki powoli się odbijają, jednak nie jest to wzrost, który mógłby pocieszyć akcjonariuszy. Najwięksi spadkowicze zaliczyli wzrosty po ok. 1,5 proc.

Informacje o cięciach w Pentagonie na tyle zaniepokoiły inwestorów, że tąpnięcie było mocne. Na szczęście, dzięki ostatnim dwóm latom regularnych wzrostów nie aż tak odczuwalne, jakby się wydawało po suchych danych. Zapowiedzi amerykańskiej administracji o cięciach są za to niezwykle ciekawe w kontekście żądań Trumpa, by sojusznicy z NATO zwiększyli wydatki na zbrojenia .

Trump planuje zażądać od krajów NATO zwiększenia wydatków na obronność nawet do 5 proc. PKB. Najczęściej mówi się o 3,5 proc., chociaż same Stany Zjednoczone wydają 3,38 proc. PKB na swoje wojsko. Jest to i tak trochę mylne, ponieważ jedynie nieco ponad 2 proc. trafia na zbrojenia. Waszyngton już teraz miałby problemy z wypełnieniem własnych wymagań, a po zapowiedziach Trumpa może to się okazać nierealne.