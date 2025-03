"Europa Plus”" Macron i Starmer szukają chętnych do wpierania Ukrainy

Pomysł stworzenia "Europy Plus" miał pojawić się podczas poświęconego Ukrainie szczytu w Londynie. W niedzielnych rozmowach udział wzięło kilkunastu przywódców europejskich krajów, w tym premier Donald Tusk .

Kraje zrzeszone w "Europie Plus" miałyby zobowiązać się do udzielania Ukrainie długoterminowej pomocy militarnej. Miałaby to być alternatywa dla zawieszonej pomocy ze strony USA.