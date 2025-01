Kanada 51. stanem USA? Trump już publikuje nową mapę

We wtorek podczas konferencji prasowej w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie prezydent elekt po raz kolejny powtórzył swoją chęć przyłączenia do USA Kanady. Stwierdził nawet, że zastosuje w tym celu "siłę ekonomczną"

- Bo Kanada i Stany Zjednoczone, to naprawdę byłoby coś. Pozbylibyśmy się tej sztucznie narysowanej linii, zobaczylibyśmy jak to wygląda - i to byłoby znacznie lepiej dla bezpieczeństwa narodowego - stwierdził Trump.