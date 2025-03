USA wznawiają dostawy. Do Ukrainy trafią specjalne pociski

G7 wzywa Rosję do rozejmu z Ukrainą. Groźba nowych sankcji

Jak podaje PAP, według dwóch ekspertów, specjalizujących się w tym rodzaju uzbrojenia, GLSDB będą zmodyfikowane , aby skuteczniej zwalczać rosyjskie środki walki radioelektronicznej. "Pociski, których zasięg wynosi do 160 km, były dostarczane Ukrainie w wersji bez modyfikacji i wówczas armia ukraińska uznała, że rosyjskie zagłuszanie zmniejszało ich skuteczność" - przypomina Radio Swoboda.

Wsparcie dla Ukrainy. Do Kijowa trafią zmodyfikowane pociski GLSDB

Najnowsza wersja tych pocisków została opracowana przez koncerny Boeing i Saab. Są to pociski o napędzie rakietowym, które można wystrzeliwać z różnych wyrzutni naziemnych .

Amerykańskie siły zbrojne posiadają podobny rodzaj pocisków, jednak są one przeznaczone do użycia w systemach powietrze-ziemia. GLSDB przystosowane do stanowisk naziemnych były nowością, a oddziały ukraińskie używały ich ostatnio przed miesiącem.