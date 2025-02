666 dni bezczynności prokuratora Ziarkiewicza. Podejrzany zniknął

Sprawa doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie znalazła się w raporcie opublikowanym w połowie stycznia przez Prokuraturę Krajową . To właśnie w tym dokumencie podano wyniki analizy prawidłowości prowadzenia 200 śledztw.

Okazało się, że w postępowaniu dotyczącym lubelskiego szpitala bezczynność prokuratury trwała aż rok, dziewięć miesięcy i 25 dni. Dokładnie 666 dni. To właśnie Ziarkiewicz zdecydował 15 marca 2022 r. o przekazaniu akt sprawy z Prokuratury Okręgowej w Zamościu do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie pozostawały one aż do 10 stycznia 2024 r. W tym czasie nic w tej sprawie się nie wydarzyło.