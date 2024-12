Czarnecki reaguje na zarzuty. Krótki wpis

Według ustaleń śledczych w latach 2009-2013 polityk miał doprowadzić Parlament Europejski do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ok. 203 tys. euro.

Zdaniem prokuratury w sporządzonych i podpisanych przez siebie dokumentach Czarnecki podał nieprawdę odnośnie do swojego miejsca zamieszkania w Polsce. Następnie miał złożyć 243 wniosków o zwrot kosztów podróży, w których - jak stwierdzono - podał nieprawdę w kwestii podróży służbowych, w tym pojazdów, jakimi miał je odbywać i liczby przejechanych kilometrów. Według śledczych miało to wpływ na przyznanie mu nienależnej wypłaty pieniędzy związanych z wykonywaniem obowiązków europosła.

Podejrzany nie przyznał się do zarzutu i złożył w prokuraturze krótkie wyjaśnienia, wskazując, że ewentualne stwierdzone nieprawidłowości miały charakter omyłek.

Po południu Ryszard Czarnecki odniósł się do sprawy za sprawą wpisów opublikowanych na platformie X.

"Odnośnie do skierowania przez prokuraturę do sądu sprawy przeciwko mnie informuję, że wg mojej wiedzy, którą pozyskałem w Brukseli - PE na prośbę prokuratury stwierdził pisemnie, że: 1. nie ma do mnie żadnych roszczeń finansowych, 2. środki unijne zostały zwrócone PE już parę lat temu" - napisał.