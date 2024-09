Czarnecki czeka na proces. Zdradził, czym się zajmuje

- Zajmuję się głównie pisaniem artykułów do różnych mediów - zarówno krajowych, jak i zagranicznych - a więc kontynuuję to, co robiłem wcześniej - powiedział Czarnecki, który jest "przekonany, że dowiedzie swojej niewinności". - To jest sprawa nowa, ze spokojem czekam na rozwój wydarzeń - podkreślił.