Kulisy przesłuchania Czarneckiego. Konfrontacja z 5 osobami

- Aby środki mogły trafić do podejrzanych, ustalono, że Emilia H. będzie fikcyjnie zatrudniona na uczelni. (..) Pieniądze wpływały na jej konto. (..) To była umowa korupcyjna - powiedział Tomasz Tadla, naczelnik Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. W zamian Czarnecki pomagał uczelni otworzyć filię w Uzbekistanie.