Front zamarł. To nie "efekt Trumpa" a wyczerpanie Rosjan

Na całym aktywnym froncie, liczącym ok. 50-60 km szerokości, dziennie ma miejsce ok. 100 kontaktów bojowych, z czego ok. 30-40 proc. na kierunku pokrowskim. Tam Rosjanie starają się dotrzeć do granicy obwodu donieckiego. Dla Kremla ten odcinek frontu ma przede wszystkim znaczenie propagandowe. Pod Pokrowskiem najmniej dzieli ich od granicy obwodu donieckiego, a "wyzwolenie" jego całości jest jedną z obietnic Władimira Putina. Obecnie do granicy mają zaledwie 2-3 km.