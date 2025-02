Trump chce zawieszenia broni w Ukrainie. Media o konkretnej dacie

Prezydent USA spieszy się z działaniami, mającymi na celu zakończenie wojny w Ukrainie - zauważa agencja. Jeśli rozejm zostanie podpisany przed 20 kwietnia, będzie to oznaczać, że osiągnięto go w ciągu pierwszych 100 dni prezydentury Trumpa, której setny dzień przypada 1 maja.

Według urzędników cytowanych przez Bloomberga, tempo rozmów, które rozpoczynają się na początku tygodnia w Arabii Saudyjskiej z udziałem najwyższych rangą urzędników USA i Rosji, jest ambitne i potencjalnie nierealne. Jak podkreśla jeden z rozmówców, "uzyskanie dokumentu do końca 2025 r. jest znacznie bardziej prawdopodobne".

Obawy co do "katastrofalnego porozumienia"

Szybkie tempo narzucone przez amerykańską stronę budzi obawy wśród europejskich urzędników — podkreśla Bloomberg. Obawiają się oni, że "prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może zostać zmuszony do katastrofalnego porozumienia , jeśli nie uda się im szybko opracować planu udzielenia mu wsparcia wojskowego".

Według wcześniejszych doniesień "Financial Times" Trump i Putin zamierzają osiągnąć zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją do Wielkanocy lub do 9 maja, kiedy Rosja będzie obchodziła 80. rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Jeden z ukraińskich urzędników cytowany przez gazetę powiedział, że rosyjski przywódca chciałby zawrzeć umowę w symbolicznym dniu.