Najważniejszy wątek, który Ukraina właśnie przegrywa w negocjacjach pokojowych

- Zwróćmy uwagę, że Donald Trump w pierwszej kolejności zadzwonił do Władimira Putina, a dopiero później do Wołodymyra Zełenskiego i wtedy poinformował go o rezultacie tych rozmów. To wskazuje, że Ukraina, niestety, jest przedmiotem, a nie podmiotem tej rozgrywki - ocenia w rozmowie z WP prof. Krzysztof Żęgota, ekspert w dziedzinie polityki rosyjskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.