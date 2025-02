Mocne słowa Boltona: Trump poddał się Putinowi

- Wszyscy dobrze wiemy, co się wydarzy, bo Donald Trump praktycznie poddał się Putinowi, zanim te negocjacje się w ogóle zaczęły. (...) To ukonstytuowało postanowienia, które może nawet zostały napisane na Kremlu. (...) To jest kompletna porażka, odwrócenie pozycji NATO i USA i to w wielu aspektach. Na przykład do teraz Amerykanie zajmowali stanowisko, że wszystkie tereny, zajęte podczas wojny przez Rosjan, zostaną zwrócone Ukrainie. Tego teraz nie ma - wskazywał w rozmowie z CNN.

- Prowadziłem wiele rozmów z Rosjaniami (...) i w czasach Związku Radzieckiego wspominaliśmy jednego z ich negocjatorów który codziennie rano witał swoich amerykańskich odpowiedników słowami "co dziś dla mnie macie"? I to znów słyszymy, Putin przygotował pod to grunt. W zeszłym tygodniu zgodził się z Trumpem, że gdyby ten wciąż był prezydentem to nigdy nie doszłoby do wojny. Wypuścił z więzienia amerykański nauczyciela Marca Fogel'a, a to wszystko to część kremlowskiej kampanii. Putin chciał, żeby Trump poczuł się w centrum uwagi - wyliczał Bolton.