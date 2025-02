Są nowe szczegóły po rozmowie Trumpa z Putinem

Dodał, że w rozmowie poruszono też historię obu krajów. " Zastanawialiśmy się nad wielką historią naszych narodów i tym, że tak skutecznie walczyliśmy razem w II wojnie światowej, pamiętając, że Rosja straciła dziesiątki milionów ludzi. My również straciliśmy ich tak wielu " - napisał Trump.

" Ale najpierw, jak obaj się zgodziliśmy, chcemy powstrzymać miliony zgonów, które mają miejsce podczas wojny . Prezydent Putin użył nawet mojego bardzo mocnego motta kampanii: 'zdrowy rozsądek'. Obaj bardzo w to wierzymy. Zgodziliśmy się na bardzo bliską współpracę, w tym wzajemne odwiedziny " - można przeczytać.

"Miliony ludzi zginęło w wojnie, która nie miałaby miejsca, gdybym był prezydentem, ale jednak się wydarzyła, więc musi się zakończyć. Chcę podziękować prezydentowi Putinowi za czas i wysiłki poświęcone temu wyzwaniu oraz za wczorajsze uwolnienie Marca Fogela , wspaniałego człowieka, którego osobiście powitałem wczoraj wieczorem w Białym Domu. Wierzę, że ten wysiłek doprowadzi do pomyślnego zakończenia, miejmy nadzieję, że wkrótce!" - kończy swój wpis Trump.

Marc Fogel to amerykański nauczyciel skazany w Rosji na 14 lat więzienia za posiadanie medycznej marihuany. Fogel we wtorek wrócił do Stanów Zjednoczonych.