Spotkanie Witkoffa z Putinem miało na celu m. in. uwolnienie Marca Fogla, amerykańskiego nauczyciela skazanego w Rosji na 14 lat więzienia za posiadanie medycznej marihuany.

Jednak według dziennika "The New York Times", cel wizyty Witkoffa w Moskwie wykraczał jednak poza negocjacje dotyczące wymiany więźniów.

Miał on zostać upoważniony przez administrację Trumpa do "otwarcia kanału dyplomatycznego z Rosją, co może być pierwszym krokiem w rozmowach na temat zakończenia wojny w Ukrainie" - podkreślił w środę "NYT".