Taki plan pochwalił w rosyjski polityk Michaił Szeremet, poseł oraz członek Komitetu Bezpieczeństwa. - To zmusza nas do dalszego miażdżenia wroga na wszystkich frontach, zmuszając go do całkowitej i bezwarunkowej kapitulacji - powiedział (cytuje go Gazieta.ru). Przypomnijmy, że toczy się bitwa pod ukraińskim miastem Pokrowsk w Donbasie - wojska rosyjskie chcą dopełnić zdobycze terytoriów w obwodzie donieckim.