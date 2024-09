Plan Trumpa ujawniony. Vance powiedział, co chce zrobić

Dlaczego to Trump miałby szybko zakończyć wojnę?

J.D Vance dodał także, że Niemcy i inne kraje miałyby za zadanie sfinansowanie odbudowy Ukrainy. Jak twierdzi senator z Ohio, Trump bardzo szybko doprowadzi do zakończenia wojny, bo "w Rosji się go boją, a w Europie się martwią, bo to, co on mówi, mówi poważnie".