Kułeba zaskoczył Zełenskiego dymisją? "Wyglądał na użytecznego"

- Wydaje się, że w Ukrainie, wewnątrz klasy politycznej, dochodzi do - trudnych do zdefiniowania - zmian. Pozostaje pytanie, czy będą to zmiany, które pozwolą wejść w jakiś proces negocjacyjny z Rosją, czy droga na twardy konflikt - zastanawia się Jerzy Marek Nowakowski.