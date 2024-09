Lepiej, żeby Ukraina załatwiła to, jak najszybciej. Sikorski o Wołyniu

- Ukraina oczywiście też ma pewne postulaty wobec nas. Ale to Polska będzie decydowała o zamykaniu kolejnych rozdziałów negocjacji Ukrainy z Unią Europejską, więc lepiej, żeby Ukraina załatwiła tę sprawę jak najszybciej w duchu wdzięczności Polsce za to, co dzisiaj dla niej robimy - powiedział w rozmowie z TVP Info Radosław Sikorski.