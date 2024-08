"Głupie, fałszywe". Fala krytyki po słowach szefa MSZ Ukrainy

Co na to szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski? W rozmowie z PAP powiedział, że "można zajmować się przeszłością lub budować wspólną przyszłość, by nie zagroził nam wspólny wróg". Przyznał, że historia jest problemem w relacjach z Ukrainą, wyraził jednak nadzieję, że Ukraina rozwiąże go "w duchu wdzięczności" za polską pomoc.