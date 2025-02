W Ukrainie oburzenie. "To krok do wojny przeciwko NATO"

Po rozmowie z Putinem prezydent Trump skontaktował się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowa trwała około godziny i dotyczyła możliwości osiągnięcia pokoju oraz współpracy na poziomie zespołów roboczych. Zełenski podkreślił gotowość Ukrainy do współpracy z USA w dążeniu do pokoju.

- Ten plan pokojowy całkowicie pomija Ukrainę, pomija to, o co przez ostatnie lata walczyliśmy. Jeżeli Trump jest tak świetnym biznesmenem, jak twierdzi, to powinien zadbać także o nasze interesy. Teraz okazuje się jednak, że nigdy nie liczył się z Ukrainą. Poszedł i dał Putinowi to, czego tamten od początku chciał - podkreśla Aleksandra.