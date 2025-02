Fatalne wieści dla Ukrainy. "Trump skapitulował wobec Rosji"

Szef Pentagonu Pete Hegseth oświadczył, że członkostwo Ukrainy w NATO jest "nierealne" - tak samo, jak powrót do granic z 2014 roku. Wykluczył też amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa. Ekspert ds. międzynarodowych Tomasz Rydelek uważa, że to "kapitulacja Trumpa wobec Rosji". "Trump chce pokoju. Pochwalić się, że to on zakończył wojnę w Ukrainie. Szczegóły go mało interesują" - napisał Rydelek.