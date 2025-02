"Trump będzie grać samemu". Nowa dynamika wokół Ukrainy

- Musimy jednak zacząć od uznania, że powrót do granic Ukrainy z 2014 roku jest celem nierealistycznym - stwierdził Hegseth na spotkaniu z sojusznikami z NATO. - Pogoń za tym iluzorycznym celem tylko przedłuży wojnę i spowoduje więcej cierpienia. Trwały pokój dla Ukrainy musi obejmować solidne gwarancje bezpieczeństwa, aby zapewnić, że wojna nie rozpocznie się ponownie. To nie może być Mińsk 3.0 - podkreślił sekretarz obrony USA.

Następnie Trump wykonał telefon do Wołodymyra Zełenskiego, z którym także dyskutował o możliwości zakończenia wojny. " Długo rozmawialiśmy o możliwościach osiągnięcia pokoju , omówiliśmy naszą gotowość do współpracy na poziomie zespołowym oraz możliwości technologiczne Ukrainy - w tym drony i inne zaawansowane gałęzie przemysłu. Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi za jego zainteresowanie tym, co możemy razem osiągnąć" - napisał - relacjonując przebieg rozmowy - Wołodymyr Zełenski w serwisie X.

Generał - w odniesieniu do słów sekretarza Hegsetha - wskazuje także na problem, jaki może wyniknąć z braku udziału wojsk USA w misji pokojowej. - Kto zatem mógłby wypełnić lukę po Amerykanach? - pyta i odpowiada jednocześnie: Indie. - Indie są tym państwem, które mają doświadczenie w tego typu misjach, mają potencjał militarny i one byłyby zaakceptowane dla obu stron - podkreśla.

Środowa wypowiedź Hegsetha, to także pierwszy tak zdecydowany głos w sprawie pozycji negocjacyjnej Ukrainy. Sekretarz obrony jednoznacznie wskazał, że Kijów nie ma co liczyć na odzyskanie utraconych ziem.

- To, co widzimy dzisiaj, to gra pozorów. To część taktyki negocjacyjnej Trumpa. Oni działają, oni układają, oni rozmawiają, my kulis tych rozmów nie znamy, ale widzimy, że coś się dzieje. Tam się dużo dzieje i na pewno obie strony zabiegają, żeby szukać takich elementów, które mogą pogodzić w jakiś sposób. Może nie pogodzić, ale zbliżyć do siebie w oczekiwaniach - ocenia gen. Skrzypczak.