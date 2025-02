Rozmowy pokojowe Trumpa. Jest głos z Pałacu Prezydenckiego

Prowadzący zwrócił uwagę, że wygląda na to, że Donald Trump nie ogląda się na polityków europejskich i samodzielnie prowadzi negocjacje.

Zwróciła również uwagę na to, że pojawiły się zapowiedzi Trumpa ws. rozmów w ramach OPEC o obniżeniu cen ropy. - To przecież w oczywisty sposób wpłynie na gospodarkę rosyjską, więc ze spokojem patrzmy na to. Jasno trzeba przedstawiać stanowisko Polski, jasno mówić o naszych interesach, które tutaj przecież są związane z tym, aby z tego konfliktu Rosja nie wyszła w żaden sposób zwycięsko i taki jest stan na dzisiaj - dodała.