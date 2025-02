"Punkt zwrotny dla Trumpa". Rozmowa z Putinem nie przeszła bez echa

Prezydent USA zapowiedział możliwość spotkania z Putinem w Arabii Saudyjskiej. Po telefonie do Putina rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Jak stwierdził potem, odzyskanie przez Ukrainę wszystkich terenów jest mało prawdopodobne .

Niemiecki "Tagesschau" określa rozmowę Trumpa z Putinem jako " niespodziewaną ". Cytowany przez gazetę Andrij Jermak, szef ukraińskiej administracji prezydenckiej, potwierdził, że Ukraina dąży do "sprawiedliwego pokoju". Jermak stwierdził, że amerykański prezydent miał zapewnić, że jest "zdecydowany zrobić wszystko, aby zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą".

Z kolei francuski "Le Devoir" zwraca uwagę na kolejność przeprowadzonych rozmów. Trump najpierw zadzwonił do Putina, a dopiero potem do Zełenskiego, co zdaniem Francuzów "podkreśla zerwanie w tonie i treści z polityką wsparcia Ukrainy przez byłego prezydenta Joe Bidena".