Brytyjczycy i Francuzi przejmą niebo nad Ukrainą

- Obszar, w którym mamy znaczną przewagę nad Rosją, to przestrzeń powietrzna i nasza zdolność do reagowania na jakiekolwiek rażące nadużycia zawieszenia broni - powiedział gazecie jeden z zachodnich urzędników. - To podejście karne, aby móc ukarać Rosję, gdyby miało się to wydarzyć - wskazał, przy czym zaznaczył, że "cała koncepcja polega na tym, aby wyzwanie się nie pojawiło".