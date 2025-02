Szczyt w Paryżu. "Amerykanie działają podobnie jak Rosjanie"

W Paryżu odbył się nieformalny szczyt zwołany przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Poniedziałkowe spotkanie we francuskiej stolicy dotyczyło kwestii bezpieczeństwa w kontekście ostatnich zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących Ukrainy. Udział w nim brali przywódcy krajów UE, szefowa KE, szef NATO, a także premier Wielkiej Brytanii.

Dr Bonikowska podkreśliła, że Europa musi przestać udawać, że USA zawsze będą podstawą jej bezpieczeństwa.

- Europa prowadziła dotąd w dużej mierze politykę życzeniową i aby wrócić do poważnej globalnej gry, musi się z nią definitywnie pożegnać. USA wysyłają informacje, że chcą zakończyć wojnę i przestać się angażować w sprawy Ukrainy, bo mają co innego na głowie. Więc musimy skończyć ze starą narracją, że Ameryka zawsze będzie podstawą naszego bezpieczeństwa i wziąć się do roboty - zaznaczyła prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych.

"Putin chce Europę zdestabilizować i osłabić"

Zdaniem Bonikowskiej, wszystkie kraje unijne będące w NATO powinny zwiększyć wydatki na obronność. - Każdy kraj powinien zrobić to, co de facto Polska już zrobiła: ze swojego PKB wygospodarować maksymalnie dużo środków na obronę. Jeśli my byliśmy w stanie to zrobić, inni także mogą. Ale musi być wola polityczna i determinacja, zwłaszcza że to oznacza także zaciskanie pasa, zmniejszenie wielu innych wydatków. Sytuacja jest jednak nadzwyczajna - oceniła.

Ekspertka podkreśliła, że Rosja zdefiniowała Zachód jako swojego wroga, a jej lider jest nieobliczalny. - Putin chce Europę zdestabilizować i osłabić. Nie tylko kraje wschodniej flanki, ale także Francję czy Niemcy. Wszystkie kraje bałtyckie, w tym Niemcy, mają bezpośrednią granicę z Rosją przez morze. To bezpośrednie zagrożenie - dodała.